Медики “швидкої” з Харкова дорогою в Київ врятували учасників ДТП (фото)
Дві бригади Центру екстреної медичної допомоги з Харкова 2 жовтня перевозили пацієнтів до Києва та першими опинилися на місці ДТП на трасі в районі Пирятина.
“Миттєво оцінивши ситуацію, наші медики зупинилися та надали постраждалим невідкладну допомогу. Далі пацієнтів передали колегам із Пирятинської служби ЕМД для подальшого транспортування”, – повідомили у фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Там зазначили, що професіоналізм і рішучість медиків бригад ЕМД N 201, 214 дозволили швидко стабілізувати стан постраждалих у ДТП та зберегти їм життя.
Нагадаємо, у вересні в Харкові сталася скандальна ДТП: за кермом “Audi” містом роз’їжджав 14-річний підліток. Він ще й хвалився швидкісною їздою в соцмережах. Харківські телеграм-канали, які розповсюдили інформацію, писали, що два тижні тому мати подарувала своєму неповнолітньому синові “Audi Q5”. Однак у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили іншу версію: хлопець “взяв ключі від автівки, які знаходилися у вільному доступі, без відома матері”.
