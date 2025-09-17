Live
14-річний скоїв ДТП у Харкові: соцмережі сколихнула його зухвала їзда 📹

Суспільство 17:37   17.09.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці відреагували на керування автомобілем неповнолітнім у Харкові.

Доповнено о 17:37. 14-річний підліток, який 16 вересня у Холодногірському районі Харкова скоїв ДТП на Audi, “взяв ключі від автомобіля, що знаходилися у вільному доступі, без відома матері”. Таку версію події озвучили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Також у соціальних мережах був виявлений факт неодноразовості таких дій неповнолітнім”, – додали правоохоронці.

16:47. «У соціальних мережах поширюються відео, на яких 14-річний харків’янин керує автівкою та демонструє зухвалу манеру їзди», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці розповіли, що 16 вересня підліток перебував за кермом авто, що належить його родині. Встановлено, що він не впорався з керуванням і зіткнувся з іншим транспортним засобом.

«Його дії суперечать вимогам законодавства, адже він не досяг віку, з якого дозволено керування транспортними засобами. Таке порушення створює реальну загрозу життю і здоров’ю самого неповнолітнього та безпеці інших учасників дорожнього руху», – підкреслили правоохоронці.

На матір хлопця склали протокол за ч. 3 ст. 184 КУпАП (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).

Вранці у телеграм-каналах поширювали інформацію, що два тижні тому мати подарувала 14-річному «Audi Q5». Користувачі знайшли відео хлопця з небезпечною їздою.

14-летний совершил ДТП в Харькове
Фото: телеграм-канал «Харьков life»

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Нагадаємо, 10 вересня поліцейські Харківщини повідомляли, що у регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях уже загинули 65 людей, зокрема п’ять дітей. Різні травми отримали 573 особи. Аналіз, проведений поліцейськими, свідчить: найбільш аварійно-небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00. А пік кількості ДТП припадає з 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, а й пішоходів. Адже кількість аварій із ними також зростає.

Автор: Вікторія Яковенко
