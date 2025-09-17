14-летний совершил ДТП в Харькове: соцсети всколыхнула его дерзкая езда 📹

Правоохранители отреагировали на управление автомобилем несовершеннолетним в Харькове.

Дополнено в 17:37. 14-летний подросток, который 16 сентября в Холодногорском районе Харькова совершил ДТП на Audi, «взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе, без ведома матери». Такую версию события озвучили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Также в социальных сетях был выявлен факт неоднократности таких действий несовершеннолетним», — добавили правоохранители.

16:47. «В социальных сетях распространяются видео, на которых 14-летний харьковчанин управляет автомобилем и демонстрирует дерзкую манеру езды», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители рассказали, что 16 сентября подросток находился за рулем автомобиля, принадлежащего его семье. Установлено, что он не справился с управлением и столкнулся с другим транспортным средством.

«Его действия противоречат требованиям законодательства, ведь он не достиг возраста, с которого разрешено управление транспортными средствами. Такое нарушение создает реальную угрозу жизни и здоровью самого несовершеннолетнего и безопасности других участников дорожного движения», — подчеркнули правоохранители.

На мать парня составили протокол по ч. 3 ст. 184 КУоАП (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Утром в Telegram-каналах распространяли информацию, что две недели назад мать подарила 14-летнему «Audi Q5». Пользователи нашли видео парня с опасной ездой.

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

Напомним, 10 сентября полицейские Харьковщины сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пять детей. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.