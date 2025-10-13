Live
Жінка вагою понад 200 кг потребувала допомоги на Харківщині: що сталося

Суспільство 12:06   13.10.2025
Вікторія Яковенко
6 жовтня о 12:07 «швидка» отримала виклик, що жінка 56 років потребує невідкладної допомоги. На місці медики поставили діагноз – у неї легенева серцева недостатність, розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Ситуацію ускладнювала вага жінки –  понад 200 кг, а також що вона проживає на 9 поверсі, тоді як ліфт у будинку працює лише до 8-го. Для безпечного транспортування на допомогу були викликані працівники ДСНС. Разом з рятівниками злагоджено та обережно перенесли пацієнтку з 9-го на 8-й поверх, далі — ліфтом до 1-го, потім — по сходах до виходу, де вже чекала карета ЕМД», – зазначили у «швидкій».

Жінку доправили до лікарні для подальшого лікування.

Нагадаємо, 2 жовтня дві бригади Центру екстреної медичної допомоги з Харкова перевозили пацієнтів до Києва та першими опинилися на місці ДТП на трасі в районі Пирятина.

Автор: Вікторія Яковенко
