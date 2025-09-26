Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки селища Солоницівка Ольги Меренкової 1982 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 вересня до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення 43-річної сестри. Він розповів, що напередодні сусіди бачили, як жінка сіла в автобус в напрямку Харкова та досі не повернулася. При собі вона не мала документів та телефону.

Прикмети зниклої: на зріст близько 165-168 см, брюнетка, міцної статури. Має косоокість лівого ока. Була одягнута у червону куртку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.

