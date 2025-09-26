Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині
Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки селища Солоницівка Ольги Меренкової 1982 року народження.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 вересня до поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення 43-річної сестри. Він розповів, що напередодні сусіди бачили, як жінка сіла в автобус в напрямку Харкова та досі не повернулася. При собі вона не мала документів та телефону.
Прикмети зниклої: на зріст близько 165-168 см, брюнетка, міцної статури. Має косоокість лівого ока. Була одягнута у червону куртку.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.
Нагадаємо, 24 вересня на Харківщині правоохоронці розшукали двох підлітків. 13-річна дівчинка знаходилась у подруги, а 14-річний гуляв із друзями в центрі Харкова.
Читайте також: Рекорд з початку війни: де на Харківщині відремонтують дорогу за 38 млн
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жінка, зникла, поиск, поліція, солоницевка, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 13:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки селища Солоницівка Ольги Меренкової 1982 року народження.".