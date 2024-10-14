В Харькове исчезла женщина с собачкой: ищут третий день

Волонтеры поискового отряда «Милена» объявили в розыск 62-летнюю Татьяну Ситюк — жительницу Профсоюзного бульвара в Новобаварском районе в Харькове.

По данным поисковиков, Татьяна ушла из дома около 8 утра 11 октября и до сих пор не вернулась. С собой у женщины была собачка Люся — песочно-бежевого цвета с поводком и подтяжкой красного цвета. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, подчеркнули в «Милене».

Приметы Татьяны: рост около 160 см, среднего телосложения, короткие волосы, крашеные в черный цвет. Она носит очки и сутулится.

На пропавшей была джинсовая куртка, серо-зеленые (хаки) брюки, желтая кофта и серая обувь.

Всех, кто что-либо знает о Татьяне, просят обращаться по номеру (068) 777-0-112 или в полицию — 102.