У Харкові зникла жінка з собачкою: шукають третій день
Волонтери пошукового загону “Мілена” оголосили в розшук 62-річну Тетяну Сітюк – мешканку Профспілкового бульвару в Новобаварському районі у Харкові.
За даними пошуковиків, Тетяна пішла з дому близько восьмої ранку 11 жовтня й досі не повернулася. З собою в жінки був песик Люся – пісочно-бежевого кольору з повідцем та підтяжкою червоного кольору. Зникла потребує медичної допомоги, наголосили в “Мілені”.
Прикмети Тетяни: зріст близько 160 см, середньої статури, коротке волосся, фарбоване в чорний колір. Вона носить окуляри та сутулиться.
На зниклій була джинсова куртка, сіро-зелені (хакі) штани, жовта кофта та сіре взуття.
Усіх, хто щось знає про Тетяну, просять звертатися за номером (068) 777-0-112 або до поліції – 102.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: милена, новини Харкова, поиск, пропала, собака;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 12:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Волонтери пошукового загону “Мілена” оголосили в розшук 62-річну Тетяну Сітюк – мешканку Профспілкового бульвару в Новобаварському районі у Харкові".