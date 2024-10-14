У Харкові зникла жінка з собачкою: шукають третій день

Волонтери пошукового загону “Мілена” оголосили в розшук 62-річну Тетяну Сітюк – мешканку Профспілкового бульвару в Новобаварському районі у Харкові.

За даними пошуковиків, Тетяна пішла з дому близько восьмої ранку 11 жовтня й досі не повернулася. З собою в жінки був песик Люся – пісочно-бежевого кольору з повідцем та підтяжкою червоного кольору. Зникла потребує медичної допомоги, наголосили в “Мілені”.

Прикмети Тетяни: зріст близько 160 см, середньої статури, коротке волосся, фарбоване в чорний колір. Вона носить окуляри та сутулиться.

На зниклій була джинсова куртка, сіро-зелені (хакі) штани, жовта кофта та сіре взуття.

Усіх, хто щось знає про Тетяну, просять звертатися за номером (068) 777-0-112 або до поліції – 102.