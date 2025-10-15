Убил двумя ударами: суд Харькова отправил фигуранта в СИЗО после апелляции

Харьковская областная прокуратура заявила, что выиграла апелляцию в деле о смертельном избиении в Валках: со второй попытки суд отправил подозреваемого под стражу.

«Апелляционная жалоба прокуратуры удовлетворена — подозреваемый взят под стражу в зале суда», — проинформировала пресс-служба прокуратуры вечером 15 октября.

Ранее прокуроры сообщали фабулу этого дела. Смертельная драка произошла 8 сентября 2025 года в Валках. О подозрении сообщили 37-летнему мужчине.

«По данным следствия, подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого. В коридоре между ними возник словесный спор. Подозреваемый внезапно ударил знакомого кулаком в туловище, а потом локтем в голову. 23 сентября потерпевший скончался в реанимационном отделении больницы от полученных травм», — напомнили в прокуратуре.

Сторона обвинения настаивала на том, что подозреваемого в этом деле необходимо отправить в СИЗО. Однако суд первой инстанции решил отпустить фигуранта под домашний арест. Поэтому прокуратура подала апелляционную жалобу. Ее удовлетворил Харьковский апелляционный суд. Подозреваемого взяли под стражу прямо в зале суда.