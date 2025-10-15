Убив двома ударами: суд Харкова відправив фігуранта до СІЗО після апеляції

Харківська обласна прокуратура заявила, що виграла апеляцію у справі про смертельне побиття у Валках: з другої спроби суд відправив підозрюваного під варту.

“Апеляційну скаргу прокуратури задоволено — підозрюваного взято під варту в залі суду”, – проінформувала пресслужба прокуратури ввечері 15 жовтня.

Раніше прокурори повідомляли фабулу цієї справи. Смертельна бійка сталася 8 вересня 2025 року у Валках. Про підозру повідомили 37-річному чоловіку.

“За даними слідства, підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого. У коридорі між ними виникла словесна суперечка. Підозрюваний раптово вдарив знайомого кулаком у тулуб, а потім — ліктем у голову. 23 вересня потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні від отриманих травм”, – нагадали в прокуратурі.

Сторона звинувачення наполягала на тому, що підозрюваного у цій справі необхідно відправити до СІЗО. Проте суд першої інстанції вирішив відпустити фігуранта під домашній арешт. Тому прокуратура подала апеляційну скаргу. Її задовольнив Харківський апеляційний суд. Підозрюваного взяли під варту просто в залі суду.