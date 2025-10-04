Програв апеляцію: російський агент таки “сяде” на 15 років

Про те, що обвинувачений у колабораціонізмі 43-річний чоловік, вирушить до в’язниці на 15 років, повідомили в Харківській облпрокуратурі.

“Доведено, що офіційно ніде не працюючий мешканець Харківщини був завербований представником головного управління генштабу збройних сил рф не пізніше серпня 2024 року. Співробітник ворожої спецслужби вийшов на чоловіка через його антиукраїнські дописи у Telegram-чатах та запропонував співпрацю”, – пишуть у прокуратурі.

Колаборант прийняв пропозицію, адже й сам підтримував наративи РФ. Він погодився збирати інформацію про дислокацію особового складу та техніки ЗСУ у Харкові та області. Він відзначав їх на картах, а потім передавав своєму російському куратору. Після цього ворог використовував дані для ударів.

“Щоб уникнути викриття, зрадник періодично видаляв листування з російським куратором. Проте ці заходи конспірації не допомогли — його викрили правоохоронці. Під час обшуку у чоловіка було виявлено та вилучено телефон із доказами протиправної діяльності”, – зазначили правоохоронці.

У результаті суд визнав зрадника винним і ухвалив вирок – 15 років у в’язниці з конфіскацією майна. Після цього сторона захисту намагалася зменшити термін покарання в апеляції.

“Харківський апеляційний суд відмовив у її задоволенні, погодившись із позицією прокуратури”, – додали у повідомленні.