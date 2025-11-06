Побили чоловіка до втрати свідомості й пограбували: суд виніс вирок нападникам
Двоє рецидивістів отримали вирок за побиття та пограбування чоловіка у селищі Безлюдівка, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
Події сталися у грудні 2023 року. Тоді двоє чоловіків, які раніше вже були засуджені за пограбування, приїхали до селища Безлюдівка.
“Згодом незнайома компанія чоловіків, що знаходилася в альтанці поблизу магазину, запропонувала спільно з ними випити спиртне, на що засуджені погодилися, розмістившись за столиком. Після того, як усі розійшлися і з компанії залишився тільки один чоловік, засуджені на нього напали. Один із них почав бити потерпілого кулаками в голову, від чого той, захищаючи руками обличчя, упав на землю”, – встановило слідство.
Однак це не зупинило зловмисників. Вони продовжили бити потерпілого по голові і незабаром той знепритомнів. Після цього нападники забрали його куртку з грошима, ключами від авто та будинку.
“Побоюючись бути поміченими сторонніми особами, вони втекли з місця злочину і розпорядилися речами на власний розсуд. Чоловіки визнали вину повністю“, – уточнили в прокуратурі.
У результаті суд визнав іх винними та виніс вирок – вісім років в’язниці з конфіскацією майна.
