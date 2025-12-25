Live

Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз

Общество 14:49   25.12.2025
Виктория Яковенко
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь 2026 года в Харьковской области.

Ожидается, что во второй месяц зимы среднемесячная температура воздуха может составить 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус».

А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни ожидается снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​1-6° мороза.

Читайте также: Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
25.12.2025, 12:32
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК
25.12.2025, 12:05
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, продвижение РФ, удары
Новости Харькова — главное за 25 декабря: Рождество, продвижение РФ, удары
25.12.2025, 15:32
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
Как будут отключать свет в регионе сегодня – энергетики опубликовали графики
25.12.2025, 09:15
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
25.12.2025, 13:28
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 46 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 46 тысяч гривен
25.12.2025, 15:29

Новости по теме:

25.12.2025
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025
Может выпасть до 10 см снега: когда начнет заметать в Харькове и области
25.12.2025
Сколько домов пострадало в Харькове с начала вторжения: Терехов назвал цифру
25.12.2025
Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
25.12.2025
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 14:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь 2026 года в Харьковской области.".