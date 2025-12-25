Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на январь 2026 года в Харьковской области.
Ожидается, что во второй месяц зимы среднемесячная температура воздуха может составить 6,1 градуса мороза, при этом климатическая норма – 4,6 градуса с отметкой «минус».
А вот количество осадков в январе ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
Напомним, синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Харьковской области об изменении погоды с 26 по 29 декабря. По их данным, в эти дни ожидается снег, местами значительный. Также прогнозируют метель. Ожидается, что выпадет до 10 см снега, местами до 15 см. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем 1-6° мороза.
Читайте также: Синегубов просит жителей Харьковщины быть осторожными в пятницу
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 14:49;