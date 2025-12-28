Live

Сніг, мороз, ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 29 грудня

Погода 19:09   28.12.2025
Олена Нагорна
У понеділок, 29 грудня, у Харкові та області – хмарно. Сніг. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 до 4 градусів із позначкою «мінус», інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 3 до 8 градусів морозу, вдень – від 1 до 6 морозу.

Вітер західний – 5-10 м/с.

Старенький завершальний понеділок старого року буде в Україні ще порівняно теплим. Протягом дня 29-го грудня температура повітря очікується в межах -1+2 градусів. Періодично випадатиме сніг, мокрий сніг, можливі прояснення. На тротуарах слизько, на дорогах мокро“, – пише синоптикиня Наталка Діденко.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на січень. Очікується, що середньомісячна температура повітря становитиме 6,1 градуса морозу, при цьому кліматична норма – 4,6 градуса з позначкою “мінус”. А ось кількість опадів у січні очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Читайте також: Живих ялинок в Україні рубають і купують все менше: що на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
