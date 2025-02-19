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Лед есть, но угроза остается: зимой из водоемов Харьковщины достали девять тел

Происшествия 22:00   19.02.2025
Елена Нагорная
Лед есть, но угроза остается: зимой из водоемов Харьковщины достали девять тел Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В течение зимы 2024/2025 из водоемов Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.

Об этом рассказал в эфире радио «Novaline» начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

Он отметил, что в морозы на водоемах начал формироваться лед, поэтому в очередной раз обратился к рыбакам и родителям с призывом не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее чрезвычайники дали жителям региона следующие советы:
— Проверяйте толщину льда.
— Не выходите на лед, если не знаете, где находятся проруби, трещины или другие опасные места.
— Не позволяйте детям играть самим на льду.
— Расскажите своим близким, куда вы идете и когда планируете вернуться.

Если таки провалился под лед:
— Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и трезво оценивайте ситуацию.
— Громко зовите на помощь, чтобы вас услышали.
— Осторожно пытайтесь выбраться на лед, не делая резких движений.
— Если есть возможность, используйте ветки, доски или другие предметы, чтобы увеличить площадь опоры.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение зимы 2024/2025 из водоемов Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.".