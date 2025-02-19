Лед есть, но угроза остается: зимой из водоемов Харьковщины достали девять тел

В течение зимы 2024/2025 из водоемов Харьковской области достали тела девяти человек, тогда как за предыдущую зиму было одиннадцать утопленников.

Об этом рассказал в эфире радио «Novaline» начальник отдела техногенной безопасности управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

Он отметил, что в морозы на водоемах начал формироваться лед, поэтому в очередной раз обратился к рыбакам и родителям с призывом не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее чрезвычайники дали жителям региона следующие советы:

— Проверяйте толщину льда.

— Не выходите на лед, если не знаете, где находятся проруби, трещины или другие опасные места.

— Не позволяйте детям играть самим на льду.

— Расскажите своим близким, куда вы идете и когда планируете вернуться.

Если таки провалился под лед:

— Не паникуйте, сохраняйте спокойствие и трезво оценивайте ситуацию.

— Громко зовите на помощь, чтобы вас услышали.

— Осторожно пытайтесь выбраться на лед, не делая резких движений.

— Если есть возможность, используйте ветки, доски или другие предметы, чтобы увеличить площадь опоры.