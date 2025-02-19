Крига є, але загроза лишається: взимку з водойм Харківщини дістали дев’ять тіл
Протягом зими 2024/2025 з водойм Харківської області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за попередню зиму було одинадцять потопельників.
Про це розповів в етері радіо «Novaline» начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губарь.
Він зазначив, що у зв’язку з морозами на водоймах почав формуватися лід, і вкотре звернувся до рибалок та батьків із закликом не нехтувати правилами безпеки.
Раніше надзвичайники дали мешканцям регіону такі поради:
– Перевіряйте товщину льоду.
– Не виходьте на лід, якщо не знаєте, де знаходяться ополонки, тріщини або інші небезпечні місця.
– Не дозволяйте дітям гратися самим на кризі.
– Розкажіть своїм близьким, куди ви йдете та коли плануєте повернутися.
Якщо таки провалився під лід:
– Не панікуйте, зберігайте спокій та тверезо оцінюйте ситуацію.
– Гучно кличте на допомогу, щоб вас почули.
– Обережно намагайтеся вибратися на лід, не роблячи різких рухів.
– Якщо є можливість, використовуйте гілки, дошки або інші предмети, щоб збільшити площу опори.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2025 в 22:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом зими 2024/2025 з водойм Харківської області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за попередню зиму було одинадцять потопельників.".