Крига є, але загроза лишається: взимку з водойм Харківщини дістали дев’ять тіл

Протягом зими 2024/2025 з водойм Харківської області дістали тіла дев’яти осіб, тоді як за попередню зиму було одинадцять потопельників.

Про це розповів в етері радіо «Novaline» начальник відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губарь.

Він зазначив, що у зв’язку з морозами на водоймах почав формуватися лід, і вкотре звернувся до рибалок та батьків із закликом не нехтувати правилами безпеки.

Раніше надзвичайники дали мешканцям регіону такі поради:

– Перевіряйте товщину льоду.

– Не виходьте на лід, якщо не знаєте, де знаходяться ополонки, тріщини або інші небезпечні місця.

– Не дозволяйте дітям гратися самим на кризі.

– Розкажіть своїм близьким, куди ви йдете та коли плануєте повернутися.

Якщо таки провалився під лід:

– Не панікуйте, зберігайте спокій та тверезо оцінюйте ситуацію.

– Гучно кличте на допомогу, щоб вас почули.

– Обережно намагайтеся вибратися на лід, не роблячи різких рухів.

– Якщо є можливість, використовуйте гілки, дошки або інші предмети, щоб збільшити площу опори.