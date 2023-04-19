В Бахмуте погиб 36-летний воин из поселка на Харьковщине Вадим Закалистов

17 апреля в Бахмуте героически погиб житель Новой Водологи, водитель зенитного ракетно-артиллерийского взвода Вадим Закалистов, сообщил Нововодолажский поселковый совет.

36-летний военный во время боевого задания в составе ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вадим Закалистов с первых дней войны пошел защищать родную землю от врагов, оставив дома любимую жену и троих детей.

«Вадим учился в Нововодолажской школе-интернате и еще там встретил любовь всей жизни. Женившись в совсем еще юном возрасте, вместе с женой создали крепкую семью, воспитывали детей в согласии и любви. Он был настоящим хозяином, ответственным, порядочным мужчиной и отзывчивым и любящим отцом», — вспомнили героя односельчане.