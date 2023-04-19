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В Бахмуте погиб 36-летний воин из поселка на Харьковщине Вадим Закалистов

Происшествия 19:45   19.04.2023
Оксана Якушко
В Бахмуте погиб 36-летний воин из поселка на Харьковщине Вадим Закалистов

17 апреля в Бахмуте героически погиб житель Новой Водологи, водитель зенитного ракетно-артиллерийского взвода Вадим Закалистов, сообщил Нововодолажский поселковый совет.

36-летний военный во время боевого задания в составе ВСУ получил ранения, несовместимые с жизнью.

Вадим Закалистов с первых дней войны пошел защищать родную землю от врагов, оставив дома любимую жену и троих детей.

«Вадим учился в Нововодолажской школе-интернате и еще там встретил любовь всей жизни. Женившись в совсем еще юном возрасте, вместе с женой создали крепкую семью, воспитывали детей в согласии и любви. Он был настоящим хозяином, ответственным, порядочным мужчиной и отзывчивым и любящим отцом», — вспомнили героя односельчане.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 19:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 апреля в Бахмуте героически погиб житель Новой Водологи, водитель зенитного ракетно-артиллерийского взвода Вадим Закалистов, сообщил Нововодолажский поселковый совет.".