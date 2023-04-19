У Бахмуті загинув 36-річний воїн з селища на Харківщині Вадим Закалістов
17 квітня в Бахмуті героїчно загинув мешканець Нової Водологи, водій зенітного ракетно-артилерійського взводу Вадим Закалістів, повідомила Нововодолазька селищна рада.
36-річний військовий під час бойового завдання в складі ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям.
Вадим Закалістов із перших днів війни пішов захищати рідну землю від ворогів, залишивши вдома кохану дружину та трьох дітей.
«Вадим навчався в Нововодолазькій школі-інтернат і ще там зустрів кохання усього життя. Одружившись у зовсім ще юному віці, разом із дружиною створили міцну сім’ю, виховували дітей у злагоді та любові. Він був справжнім господарем, відповідальним, порядним чоловіком і чуйним та люблячим татом», – пригадали героя односельці.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 19:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 квітня в Бахмуті героїчно загинув мешканець Нової Водологи, водій зенітного ракетно-артилерійського взводу Вадим Закалістів, повідомила Нововодолазька селищна рада.".