У Бахмуті загинув 36-річний воїн з селища на Харківщині Вадим Закалістов

17 квітня в Бахмуті героїчно загинув мешканець Нової Водологи, водій зенітного ракетно-артилерійського взводу Вадим Закалістів, повідомила Нововодолазька селищна рада.

36-річний військовий під час бойового завдання в складі ЗСУ отримав поранення, несумісні з життям.

Вадим Закалістов із перших днів війни пішов захищати рідну землю від ворогів, залишивши вдома кохану дружину та трьох дітей.

«Вадим навчався в Нововодолазькій школі-інтернат і ще там зустрів кохання усього життя. Одружившись у зовсім ще юному віці, разом із дружиною створили міцну сім’ю, виховували дітей у злагоді та любові. Він був справжнім господарем, відповідальним, порядним чоловіком і чуйним та люблячим татом», – пригадали героя односельці.