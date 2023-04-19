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Воїн 92 ОМБр помер на Харківщині, приїхавши додому на кілька днів із фронту

Події 08:16   19.04.2023
Оксана Горун
Воїн 92 ОМБр помер на Харківщині, приїхавши додому на кілька днів із фронту

Про смерть захисника України з 92 ОМБр повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.

“Обірвалося життя українського воїна, нашого односельчанина – Сергія Паранька! Війна спалює душі та розбиває серця – і серце героя також не витримало! Він помер вдома від серцевої недостатності, на кілька днів повернувшись з пекла до рідного селища! Тепер тут залишиться назавжди!” написав Гололобов у фейсбуці.

Голова громади повідомив, що воїн 92 ОМБр брав участь у бойових діях на Куп’янському напрямку.

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Прощання із Сергієм Параньком відбудеться 19 квітня на цвинтарі в рідному селищі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 08:16;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть захисника України з 92 ОМБр повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов".