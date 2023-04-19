Воїн 92 ОМБр помер на Харківщині, приїхавши додому на кілька днів із фронту

Про смерть захисника України з 92 ОМБр повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.

“Обірвалося життя українського воїна, нашого односельчанина – Сергія Паранька! Війна спалює душі та розбиває серця – і серце героя також не витримало! Він помер вдома від серцевої недостатності, на кілька днів повернувшись з пекла до рідного селища! Тепер тут залишиться назавжди!” – написав Гололобов у фейсбуці.

Голова громади повідомив, що воїн 92 ОМБр брав участь у бойових діях на Куп’янському напрямку.

Прощання із Сергієм Параньком відбудеться 19 квітня на цвинтарі в рідному селищі.