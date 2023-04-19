Воїн 92 ОМБр помер на Харківщині, приїхавши додому на кілька днів із фронту
Про смерть захисника України з 92 ОМБр повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов.
“Обірвалося життя українського воїна, нашого односельчанина – Сергія Паранька! Війна спалює душі та розбиває серця – і серце героя також не витримало! Він помер вдома від серцевої недостатності, на кілька днів повернувшись з пекла до рідного селища! Тепер тут залишиться назавжди!” – написав Гололобов у фейсбуці.
Голова громади повідомив, що воїн 92 ОМБр брав участь у бойових діях на Куп’янському напрямку.
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Прощання із Сергієм Параньком відбудеться 19 квітня на цвинтарі в рідному селищі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть захисника України з 92 ОМБр повідомив голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов".