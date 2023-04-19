Воин 92 ОМБр умер на Харьковщине, приехав домой на несколько дней с фронта

О смерти защитника Украины из 92 ОМБр сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Оборвалась жизнь украинского воина, нашего односельчанина – Сергея Паранько. Война сжигает души и разбивает сердца – и сердце героя тоже не выдержало! Он умер дома от сердечной недостаточности, на несколько дней вернувшись из ада в родной поселок! Теперь здесь останется навсегда!» — написал Гололобов в facebook.

Глава громады сообщил, что воин 92 ОМБр принимал участие в боевых действиях на Купянском направлении.

Прощание с Сергеем Паранько состоится 19 апреля на кладбище в родном поселке.