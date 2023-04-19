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Воин 92 ОМБр умер на Харьковщине, приехав домой на несколько дней с фронта

Происшествия 08:16   19.04.2023
Оксана Горун
Воин 92 ОМБр умер на Харьковщине, приехав домой на несколько дней с фронта Фото: facebook Александра Гололобова

О смерти защитника Украины из 92 ОМБр сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«Оборвалась жизнь украинского воина, нашего односельчанина – Сергея Паранько. Война сжигает души и разбивает сердца – и сердце героя тоже не выдержало! Он умер дома от сердечной недостаточности, на несколько дней вернувшись из ада в родной поселок! Теперь здесь останется навсегда!» — написал Гололобов в facebook.

Глава громады сообщил, что воин 92 ОМБр принимал участие в боевых действиях на Купянском направлении.

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Прощание с Сергеем Паранько состоится 19 апреля на кладбище в родном поселке.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 апреля 2023 в 08:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти защитника Украины из 92 ОМБр сообщил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов".