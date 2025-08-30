Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова
Об изменения в движениях поездов в результате ночного обстрела сообщили в АО «Укрзалізниця».
«В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию Киев с опозданием от 2 часов», – пишут железнодорожники.
Следующие поезда движутся с задержками:
№74 Перемишль — Харьков;
№24 Хелм — Киев;
№144 Рахов — Сумы;
№2 Ивано-Франковск — Харьков;
№21 Харьков — Львов;
№106 Одесса — Киев.
Специалисты уже приступили к восстановлению инфрастуктуры и работают над тем, чтобы поезда двигались по привычному графику, добавили в сообщении. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.
Напомним, в ночь на 30 августа россияне массировано обстреляли Украину – на города летала баллистика, крылатые ракеты и БпЛА. В некоторых городах звучали взрывы.
Читайте также: Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 08:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменения в движениях поездов в результате ночного обстрела сообщили в АО «Укрзалізниця». ".