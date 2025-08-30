Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова

Об изменения в движениях поездов в результате ночного обстрела сообщили в АО «Укрзалізниця».

«В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от 2 часов», – пишут железнодорожники.

Следующие поезда движутся с задержками:

№74 Перемишль — Харьков;

№24 Хелм — Киев;

№144 Рахов — Сумы;

№2 Ивано-Франковск — Харьков;

№21 Харьков — Львов;

№106 Одесса — Киев.

Специалисты уже приступили к восстановлению инфрастуктуры и работают над тем, чтобы поезда двигались по привычному графику, добавили в сообщении. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне массировано обстреляли Украину – на города летала баллистика, крылатые ракеты и БпЛА. В некоторых городах звучали взрывы.