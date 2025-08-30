Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова

Транспорт 08:00   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова Фото: Укрзалізниця

Об изменения в движениях поездов в результате ночного обстрела сообщили в АО «Укрзалізниця». 

«В результате ночного вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Киевской области ряд поездов задерживается и прибудет на станцию ​​Киев с опозданием от 2 часов», – пишут железнодорожники.

Следующие поезда движутся с задержками:

№74 Перемишль — Харьков;

№24 Хелм — Киев;

№144 Рахов — Сумы;

№2 Ивано-Франковск — Харьков;

№21 Харьков — Львов;

№106 Одесса — Киев.

Специалисты уже приступили к восстановлению инфрастуктуры и работают над тем, чтобы поезда двигались по привычному графику, добавили в сообщении. Следить за задержками рейсов можно по ссылке.

Напомним, в ночь на 30 августа россияне массировано обстреляли Украину – на города летала баллистика, крылатые ракеты и БпЛА. В некоторых городах звучали взрывы.

Читайте также: Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 30 августа: пожар в городе, удары по Золочевщине
Новости Харькова — главное 30 августа: пожар в городе, удары по Золочевщине
30.08.2025, 08:50
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
29.08.2025, 22:20
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
30.08.2025, 07:27
Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова
Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова
30.08.2025, 08:00
Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне
Генштаб: 13 раз пытались прорваться в Харьковской области россияне
30.08.2025, 08:50

Новости по теме:

19:07
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск
09:50
Прицельным ударом РФ уничтожила Интерсити «Киев-Харьков»: изменения маршрутов
15:31
Работник «Укрзалізниці» на Харьковщине оказался агентом ФСБ — СБУ
14:52
Харьковский поезд – в тройке самых популярных за неделю: ситуация с билетами
12:23
Какие пригородные рейсы отменили на Харьковщине из-за непогоды

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменения в движениях поездов в результате ночного обстрела сообщили в АО «Укрзалізниця». ".