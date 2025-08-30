Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова

Транспорт 08:00   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова Фото: Укрзалізниця

Про зміни в русі потягів через нічний обстріл повідомили в АТ “Укрзалізниця”. 

Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин“, – пишуть залізничники.

Наступні поїзди рухаються із затримками:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Фахівці вже розпочали відновлення інфраструктури та працюють над тим, щоб потяги рухалися за звичним графіком, додали в повідомленні. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни масово обстріляли Україну – на міста літала балістика, крилаті ракети та БпЛА. У деяких містах лунали вибухи.

Читайте також: Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
30.08.2025, 08:50
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
30.08.2025, 08:17
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
30.08.2025, 08:35
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
30.08.2025, 08:00
Новини Харкова — головне 30 серпня: пожежа в місті, удари по Золочівщині
Новини Харкова — головне 30 серпня: пожежа в місті, удари по Золочівщині
30.08.2025, 08:50
Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
30.08.2025, 07:27

Новини за темою:

19:07
Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська
09:50
Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів
15:31
Працівник «Укрзалізниці» на Харківщині виявився агентом ФСБ – СБУ
14:52
Харківський поїзд – у трійці найпопулярніших за тиждень: ситуація з квитками
12:23
Які приміські рейси ходять скасували на Харківщині через негоду

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 08:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни в русі потягів через нічний обстріл повідомили в АТ “Укрзалізниця”. ".