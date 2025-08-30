Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова

Про зміни в русі потягів через нічний обстріл повідомили в АТ “Укрзалізниця”.

“Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин“, – пишуть залізничники.

Наступні поїзди рухаються із затримками:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Фахівці вже розпочали відновлення інфраструктури та працюють над тим, щоб потяги рухалися за звичним графіком, додали в повідомленні. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни масово обстріляли Україну – на міста літала балістика, крилаті ракети та БпЛА. У деяких містах лунали вибухи.