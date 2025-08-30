Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
Про зміни в русі потягів через нічний обстріл повідомили в АТ “Укрзалізниця”.
“Внаслідок нічного ворожого обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується і прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин“, – пишуть залізничники.
Наступні поїзди рухаються із затримками:
№74 Перемишль – Харків;
№24 Хелм – Київ;
№144 Рахів – Суми;
№2 Івано-Франківськ – Харків;
№21 Харків – Львів;
№106 Одеса – Київ.
Фахівці вже розпочали відновлення інфраструктури та працюють над тим, щоб потяги рухалися за звичним графіком, додали в повідомленні. Слідкувати за затримками рейсів можна за посиланням.
Нагадаємо, у ніч на 30 серпня росіяни масово обстріляли Україну – на міста літала балістика, крилаті ракети та БпЛА. У деяких містах лунали вибухи.
