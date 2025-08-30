Live
Новини Харкова — головне 30 серпня: як минула ніч

Україна 07:31   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 30 серпня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:31

Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW

Які зміни зафіксували на фронті в Харківській області, розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Так, за даними експертів, окупанти змогли просунутися на Борівському напрямку в районі Греківки. А ось інформація росіян про їхні нібито успішні штурми біля Борівської Андріївки виявилася фейковою.

“Непідтверджені заяви: російські джерела 28 та 29 серпня стверджували, що російські війська просунулися в межах Куп’янська та поблизу нього. Російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північ від Куп’янська поблизу Голубівки, Западного та у напрямку Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки та Фиголівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки; та на захід від Куп’янська поблизу Соболівки 28 та 29 серпня”, – зазначили в ISW.

Також аналітики прокоментували ситуацію в районі Козачої Лопані. Раніше аналітики повідомляли, що ЗС РФ змогли захопити території на сході від населеного пункту. Проте пізніше Начальник дергачівської МВА Вячеслав Задоренко спростував цю інформацію.

“28 і 29 серпня російські війська атакували на північ від Харкова поблизу Глибокого та Липців, а також на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. Окупаційний губернатор Харківської області Віталій Ганчев 28 серпня заявив, що українські війська контратакують на Вовчанському напрямку”, – додали експерти.

07:10

Тривога на Харківщині безперервно тривала всю ніч

Напередодні о 20:36 у Харкові та області пролунала повітряна тривога. В області зафіксували БпЛА, який рухався у бік Полтавщини.

Нові групи безпілотників з’явилися на сході регіону о 21:48. Вони рухалися на захід.

А о 22:10 загроза виникла і для Харкова.

О 03:28 у Повітряних силах зафіксували пуски калібрів.

А о 05:11 швидкісна ціль з’явилася на Харківщині.

Після чого над містами почали літати різні повітряні цілі – крилаті ракети, балістика та «Шахеди». Відбій у Харкові та області пролунав о 06:46.

Читайте також: Сьогодні 30 серпня: який день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
