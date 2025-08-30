Live
Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу на 16:00

Україна 17:24   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу на 16:00 Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

За даними Генштабу ЗСУ, боєзіткнення тривають на двох напрямках у Харківській області. 

Так на півночі області українські захисники протягом доби відбили чотири штурми росіян. Один бій у районі Вовчанська триває.

На Куп’янському напрямку зафіксували шість атак ЗС РФ біля Петропавлівки та Куп’янська.

Нагадаємо, в ранковому зведенні ГШ інформував, що окупанти намагалися прорватися в Харківській області 13 разів. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім боїв біля Глибокого та Вовчанська. А на Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників п’ять разів. Атаки були в районі Загризового та Куп’янська.

Читайте також: Шість військових РФ і 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
