Чотири бої йдуть на Харківщині – інформація Генштабу на 16:00
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
За даними Генштабу ЗСУ, боєзіткнення тривають на двох напрямках у Харківській області.
Так на півночі області українські захисники протягом доби відбили чотири штурми росіян. Один бій у районі Вовчанська триває.
На Куп’янському напрямку зафіксували шість атак ЗС РФ біля Петропавлівки та Куп’янська.
Нагадаємо, в ранковому зведенні ГШ інформував, що окупанти намагалися прорватися в Харківській області 13 разів. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім боїв біля Глибокого та Вовчанська. А на Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників п’ять разів. Атаки були в районі Загризового та Куп’янська.
