Четыре боя идут на Харьковщине – информация Генштаба на 16:00

Украина 17:24   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Четыре боя идут на Харьковщине – информация Генштаба на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

По данным Генштаба ВСУ, боестолкновения продолжаются двух направлениях в Харьковской области. 

Так на севере области украинские защитники в течение суток отбили четыре штурма россиян. Один бой в районе Волчанска продолжается.

На Купянском направлении зафиксировали шесть атак ВС РФ около Петропавловки и Купянска.

Напомним в утренней сводке ГШ информировал, что оккупанты пытались прорваться в Харьковской области 13 раз. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев около Глубокого и Волчанска. А на Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников пять раз. Атаки были в районе Загрызово и Купянска.

Читайте также: Шесть военных РФ и 77 единиц техники уничтожили ВСУ на севере области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
