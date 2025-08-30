Четыре боя идут на Харьковщине – информация Генштаба на 16:00

По данным Генштаба ВСУ, боестолкновения продолжаются двух направлениях в Харьковской области.

Так на севере области украинские защитники в течение суток отбили четыре штурма россиян. Один бой в районе Волчанска продолжается.

На Купянском направлении зафиксировали шесть атак ВС РФ около Петропавловки и Купянска.

Напомним в утренней сводке ГШ информировал, что оккупанты пытались прорваться в Харьковской области 13 раз. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев около Глубокого и Волчанска. А на Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников пять раз. Атаки были в районе Загрызово и Купянска.

