Четыре боя идут на Харьковщине – информация Генштаба на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По данным Генштаба ВСУ, боестолкновения продолжаются двух направлениях в Харьковской области.
Так на севере области украинские защитники в течение суток отбили четыре штурма россиян. Один бой в районе Волчанска продолжается.
На Купянском направлении зафиксировали шесть атак ВС РФ около Петропавловки и Купянска.
Напомним в утренней сводке ГШ информировал, что оккупанты пытались прорваться в Харьковской области 13 раз. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь боев около Глубокого и Волчанска. А на Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников пять раз. Атаки были в районе Загрызово и Купянска.
