Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування

Про удари по Золочівщині повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає “Зоря”.

Удари зафіксували у селі Івашки напередодні близько 20:00. Ворог бив по приватному домоволодінню.

“Унаслідок трьох ворожих атак знищено житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих серед мирних мешканців немає“, – написав Коваленко.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу ворог вдарив по регіону:

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Молния».

“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне), у Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки (м. Слобожанське)“, – додав Синєгубов.