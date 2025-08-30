Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
Фото: “Зоря”
Про удари по Золочівщині повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає “Зоря”.
Удари зафіксували у селі Івашки напередодні близько 20:00. Ворог бив по приватному домоволодінню.
“Унаслідок трьох ворожих атак знищено житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих серед мирних мешканців немає“, – написав Коваленко.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу ворог вдарив по регіону:
▪️БпЛА типу «Герань-2»;
▪️БпЛА типу «Молния».
“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне), у Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки (м. Слобожанське)“, – додав Синєгубов.
