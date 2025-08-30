Live
  • Сб 30.08.2025
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування

Події 08:35   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування Фото: “Зоря”

Про удари по Золочівщині повідомив начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає “Зоря”.

Удари зафіксували у селі Івашки напередодні близько 20:00. Ворог бив по приватному домоволодінню.

Унаслідок трьох ворожих атак знищено житловий будинок, пошкоджено господарчі споруди та енергомережі. Постраждалих серед мирних мешканців немає“, – написав Коваленко.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу ворог вдарив по регіону:

▪️БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Молния».

“У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і приватний будинки (м. Куп’янськ), автомобіль (сел. Приколотне), у Чугуївському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки (м. Слобожанське)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
