Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС

Події 08:17   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС

Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 16 пожеж.

Один із них виник у результаті російських обстрілів. Горіло у Борівському лісництві біля Борової. Там палала лісова підстилка на площі 1,5 гектара. Усього ж у природних екосистемах було вісім пожеж.

“Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі”, – додали пожежники.

Також загоряння було і в Холодногірському районі Харкова.

“Під час ліквідації побутової пожежі у Холодногірському районі м. Харкова врятовано 65-річного чоловіка. З опіками та отруєння чадним газом його було госпіталізовано до лікувального закладу”, – уточнили у ДСНС.

Читайте також: Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
Генштаб: 13 разів намагалися прорватися на Харківщині росіяни
30.08.2025, 08:50
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
30.08.2025, 08:17
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
Тричі напередодні ввечері ЗС РФ вдарили по Золочівщині – є руйнування
30.08.2025, 08:35
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
30.08.2025, 08:00
Новини Харкова — головне 30 серпня: пожежа в місті, удари по Золочівщині
Новини Харкова — головне 30 серпня: пожежа в місті, удари по Золочівщині
30.08.2025, 08:50
Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
Росіянам удалося прорватися на Борівському напрямку – подробиці від ISW
30.08.2025, 07:27

Новини за темою:

07:50
Пожежу в лісі на Харківщині намагаються загасити другу добу – ДСНС
08:21
За добу на Харківщині вирували 15 пожеж – що горіло, повідомили у ДСНС
07:46
Ізюмщина у вогні: чотири пожежі за добу виникли через ворожі обстріли
07:56
Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС
07:35
Горіли доми і склади, пожежі в екосистемах: про добу в області розповіла ДСНС

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 08:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 16 пожеж.".