У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС

Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 16 пожеж.

Один із них виник у результаті російських обстрілів. Горіло у Борівському лісництві біля Борової. Там палала лісова підстилка на площі 1,5 гектара. Усього ж у природних екосистемах було вісім пожеж.

“Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі”, – додали пожежники.

Також загоряння було і в Холодногірському районі Харкова.

“Під час ліквідації побутової пожежі у Холодногірському районі м. Харкова врятовано 65-річного чоловіка. З опіками та отруєння чадним газом його було госпіталізовано до лікувального закладу”, – уточнили у ДСНС.