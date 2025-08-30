У Харкові з вогню врятували чоловіка – деталі події від ДСНС
Як повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні вирували 16 пожеж.
Один із них виник у результаті російських обстрілів. Горіло у Борівському лісництві біля Борової. Там палала лісова підстилка на площі 1,5 гектара. Усього ж у природних екосистемах було вісім пожеж.
“Триває ліквідація трьох лісових пожеж на території Борівського та Петрівського лісництв в Ізюмському районі”, – додали пожежники.
Також загоряння було і в Холодногірському районі Харкова.
“Під час ліквідації побутової пожежі у Холодногірському районі м. Харкова врятовано 65-річного чоловіка. З опіками та отруєння чадним газом його було госпіталізовано до лікувального закладу”, – уточнили у ДСНС.
