В Харькове из огня спасли мужчину – детали происшествия от ГСЧС

Происшествия 08:17   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе бушевали 16 пожаров.

Один из них возник в результате российских обстрелов. Горело в Боровском лесничестве около Боровой. Там пылала лесная подстилка на площади 1,5 гектара. Всего же в природных экосистемах было восемь пожаров.

«Продолжается ликвидация трех лесных пожаров на территории Боровского и Петровского лесничеств в Изюмском районе», – добавили пожарные.

Также возгорание было и в Холодногорском районе Харькова.

«Во время ликвидации бытового пожара в Холодногорском районе г. Харькова спасен 65-летний мужчина. С ожогами и отравление угарным газом он был госпитализирован в лечебное учреждение», – уточнили в ГСЧС.

Читайте также: Из-за ночного обстрела Украины задерживаются поезда: изменения для Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
