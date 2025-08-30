Live
  • Сб 30.08.2025
Трижды накануне вечером ВС РФ ударили по Золочевщине – есть разрушения

Происшествия 08:35   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трижды накануне вечером ВС РФ ударили по Золочевщине – есть разрушения Фото: «Заря»

Об ударах по Золочевщине сообщил начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».

Удары зафиксировали в селе Ивашки накануне около 20:00. Враг бил по приватному домовладению.

«В результате трех вражеских атак уничтожен жилой дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети. Пострадавших среди мирных жителей нет», – написал Коваленко.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки враг ударил по региону:

▪️БпЛА типа «Герань-2»;

▪️БпЛА типа «Молния».

«В Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (г. Купянск), автомобиль (сел. Приколотное), в Чугуевском районе повреждены два многоквартирных дома (г. Слобожанское)», – добавил Синегубов.

В Харькове из огня спасли мужчину – детали происшествия от ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
