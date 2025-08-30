Трижды накануне вечером ВС РФ ударили по Золочевщине – есть разрушения
Фото: «Заря»
Об ударах по Золочевщине сообщил начальник поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает «Заря».
Удары зафиксировали в селе Ивашки накануне около 20:00. Враг бил по приватному домовладению.
«В результате трех вражеских атак уничтожен жилой дом, повреждены хозяйственные постройки и энергосети. Пострадавших среди мирных жителей нет», – написал Коваленко.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки враг ударил по региону:
▪️БпЛА типа «Герань-2»;
▪️БпЛА типа «Молния».
«В Купянском районе повреждены многоквартирный и частный дома (г. Купянск), автомобиль (сел. Приколотное), в Чугуевском районе повреждены два многоквартирных дома (г. Слобожанское)», – добавил Синегубов.
Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 08:35
