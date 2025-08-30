Діяв не один: за дрібні крадіжки мешканець Ізюма може “сісти” на вісім років
Ймовірний злодій – 32-річний мешканець Ізюма, зазначили у ГУ НП у Харківській області.
Серія крадіжок розпочалася після того, як підозрюваний позичив у потерпілого картку та дізнався від неї пароль. Разом із спільницею вони мали зняти 500 гривень.
“Однак, зловживаючи довірою, вони зняли через банкомат понад 23 тисячі гривень. Після цього картку повернули власнику. Згодом чоловік самостійно викрав акумулятор з автомобіля та інструменти з приватного будинку в Ізюмському районі, чим завдав потерпілим значної матеріальної шкоди”, – зазначили в поліції.
Тепер чоловік отримав підозру і може вирушити за ґрати на вісім років.
Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 21:25
