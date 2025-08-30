Live
Действовал не один: за мелкие кражи житель Изюма может «сесть» на восемь лет

Происшествия 21:25   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Предполагаемый вор – 32-летний житель Изюма, отметили в ГУ НП в Харьковской области. 

Серия краж началась после того, как подозреваемый одолжил у потерпевшего карту и узнал от нее пароль. Вместе с сообщницей они должны были снять 500 гривен.

«Однако, злоупотребляя доверием, они сняли через банкомат более 23 тысяч гривен. После этого карточку вернули владельцу. Впоследствии мужчина самостоятельно угнал аккумулятор из автомобиля и инструменты из частного дома в Изюмском районе, чем нанес потерпевшим значительный материальный ущерб», – отметили в полиции.

Теперь мужчина получил подозрение и может отправиться за решетку на восемь лет.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
