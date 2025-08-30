Live
Спешил домой: в угоне авто и мопеда подозревают жителя Днепропетровщины

Происшествия 11:55   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Спешил домой: в угоне авто и мопеда подозревают жителя Днепропетровщины Фото: патрульная полиция

Об угоне сразу двух транспортных средств в один день сообщили копам жители Харьковщины в конце июля. 

Вначале правоохранители получили сообщение о пропаже авто Opel в селе Близнюки. А уже через два часа житель села Шевченко Первое в Лозовском районе рассказал об угоне мопеда.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Днепропетровской области. Установлено, что злоумышленник угнал автомобиль для того, чтобы доехать домой. В селе Шевченково Первое транспортное средство сломалось, там он его и оставил. Затем он похитил мопед. 28 августа полицейские провели обыск по месту жительства злоумышленника», – сообщили в полиции.

Правоохранители уже вручили парню подозрение. Теперь ему грозит восемь лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
