Сьогодні 30 серпня: який день в історії

30 серпня рік тому російська армія масовано вдарила КАБами по Харкову, вбивши шістьох людей. У цей день 1991 року Верховна Рада остаточно заборонила Компартію та розв’язала питання власності радянських установ і підприємств на території країни. А Азербайджан тоді ж затвердив Декларацію незалежності. У 1919-му українські війська звільнили Київ від більшовицьких загарбників – проте слідом туди увірвалися “білі”. 30 серпня 1700 року часто називають днем ​​початку Великої Північної війни, проте це не так.

Свята та пам’ятні дати 30 серпня

30 серпня в Україні – День авіації (відзначають в останню суботу серпня).

У світі – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, Міжнародна ніч кажанів (проводять в останні вихідні серпня).

Також сьогодні: День далекобійника (остання субота серпня), Міжнародний день китової акули, День народження електричного пилотяга, Міжнародний день вина “Каберне Совіньйон”, День іграшки-пружинки “Slinky”.

30 серпня в історії

30 серпня 1700 року часто називають днем ​​початку Великої Північної війни, проте це не так. Насправді цього дня у війну зі Швецією вступило Московське царство, а сама війна тривала з лютого 1700 року. Докладніше.

30 серпня 1901 року англійський винахідник Губерт Сесіл Бут отримав патент на електричний пилотяг. Докладніше.

30 серпня 1919 року українські війська увійшли до Києва, виганяючи звідти більшовицьких загарбників. Докладніше.

30 серпня 1991 року в Азербайджані затвердили Декларацію про відновлення державної незалежності республіки. Докладніше.

30 серпня 1991 року вийшов Указ президії ВР України “Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави”, а також указ “Про заборону діяльності Комуністичної партії України”, який став логічним продовженням м’якшого попереднього рішення призупинити діяльність КПУ.

30 серпня 2024 посеред дня армія РФ масовано ударила КАБами по Харкову.

“Прильоти” були по п’яти локаціях у чотирьох районах міста. Загинули шестеро людей, серед них 14-річна дитина та 18-річна художниця Ніка Кожушко. За остаточними підрахунками Харківської обласної прокуратури, кількість постраждалих цього дня сягнула 99 осіб. Вибухи лунали в Харкові майже одночасно. У Немишлянському районі прилетіло по місцевому парку – там просто на дитячому майданчику загинула 14-річна дівчинка. Інший КАБ влучив у житлову 12-поверхівку в Індустріальному районі. Один із під’їздів будинку суттєво зруйнувався, на місці виникла пожежа. Там була найбільша кількість загиблих і поранених. Крім того, “прильоти” КАБів припали по Слобідському району, де також були поранені та пошкоджені будинки, і по центру – по Київському району. Там виникла пожежа на території спорткомплексу НТУ “ХПІ” – палало футбольне поле. Цього дня загинули: 14-річна дитина, дівчина 18 років (Ніка Кожушко), чоловік 74 років, жінки 73 та 71 роки та 49-річний чоловік. Серед поранених було 22 дитини (16 віком від 1 до 14 років і шість – віком від 15 до 17 років). Удари по Харкову росіяни завдавали ФАБ-500.

Напередодні річниці цих подій, 28 серпня 2025 року, Харківська міська рада повідомила, які роботи проводять у понівеченій росіянами 12-поверхівці. Наразі на 70% демонтували аварійну частину. Розробляють проєкт відновлення, а у вцілілих під’їздах проведуть капремонт.

Церковне свято 30 серпня

30 серпня вшановують пам’ять святителів Олександра, Йоана та Павла Нового. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо на деревах горобини багато ягід, то осінь буде дощовою й холодною.

Якщо на рослинах багато павутиння – осінь буде погожою.

Якщо в небі високо літають птиці, то осінь буде теплою.

Що не можна робити 30 серпня

Не можна купувати нові речі – придбання будуть невдалими.

Не можна рахувати дріб’язок до полудня.

Не можна встановлювати паркан у своєму домоволодінні.