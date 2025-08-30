Сегодня 30 августа: какой день в истории

30 августа год назад российская армия массированно ударила КАБами по Харькову, убив шесть человек. В этот день 1991 года Верховная Рада окончательно запретила Компартию и решила вопросы собственности советских учреждений и предприятий на территории страны. А Азербайджан тогда же утвердил Декларацию независимости. В 1919-м украинские войска освободили Киев от большевистских захватчиков – однако следом туда ворвались «белые». 30 августа 1700 года часто называют днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так.

Праздники и памятные даты 30 августа

30 августа в Украине – День авиации (отмечают в последнюю субботу августа).

В мире – Международный день жертв насильственных исчезновений, Международная ночь летучих мышей (проводят в последние выходные августа).

Также сегодня: День дальнобойщика (последняя суббота августа), Международный день китовой акулы, День рождения электрического пылесоса, Международный день вина «Каберне Совиньон», День игрушки-пружинки «Slinky».

30 августа в истории

30 августа 1700 года часто называют днем ​​начала Великой Северной войны, однако это не так. На самом деле, в этот день в войну со Швецией вступило Московское царство, сама же война продолжалась с февраля 1700 года. Подробнее.

30 августа 1901 года английский изобретатель Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Подробнее.

30 августа 1919 года украинские войска вошли в Киев, прогоняя оттуда большевицких захватчиков. Подробнее.

30 августа 1991 года в Азербайджане утвердили Декларацию о восстановлении государственной независимости республики. Подробнее.

30 августа 1991 года вышел Указ президиума ВР Украины «О передаче предприятий, учреждений и организаций союзного подчинения, расположенных на территории Украины, в собственность государства», а также указ «О запрете деятельности Коммунистической партии Украины», который стал логическим продолжением более мягкого предыдущего решения приостановить деятельность КПУ.

30 августа 2024 года посреди дня армия РФ массированно ударила КАБами по Харькову.

<br />

«Прилеты» были по пяти локациям в четырех районах города. Погибли шесть человек, среди них 14-летний ребенок и 18-летняя художница Ника Кожушко. По окончательным подсчетам Харьковской областной прокуратуры, количество пострадавших в этот день достигло 99. Взрывы раздавались в Харькове почти одновременно. В Немышлянском районе прилетело по местному парку – там прямо на детской площадке погибла 14-летняя девочка. Другой КАБ попал в жилую 12-этажку в Индустриальном районе. Один из подъездов дома существенно разрушился, на месте возник пожар. Там было самое большое количество погибших и раненых. Кроме того, попадания КАБов пришлись по Слободскому району, где также были раненые и поврежденные дома, и по центру – по Киевскому району. Там возник пожар на территории спорткомплекса НТУ «ХПИ» — пылало футбольное поле. В этот день погибли: 14-летний ребенок, девушка 18 лет (Ника Кожушко), мужчина 74 лет, женщины 73 и 71 года и 49-летний мужчина. Среди раненых было 22 ребенка (16 в возрасте от 1 до 14 лет и шесть – в возрасте от 15 до 17 лет). Удары по Харькову россияне наносили ФАБ-500.

В преддверии годовщины этих событий, 28 августа 2025 года, Харьковский городской совет сообщил, какие работы проводят в изуродованной россиянами 12-этажке. Сейчас на 70% демонтировали аварийную часть. Разрабатывают проект восстановления, а в уцелевших подъездах проведут капремонт.

Церковный праздник 30 августа

30 августа чтят память святителей Александра, Иоанна и Павла Нового. Подробнее.

Народные приметы

Если на деревьях рябины много ягод, осень будет дождливой и холодной.

Если на растениях много паутины – осень будет погожей.

Если в небе высоко летают птицы, то осень будет теплой.

Что нельзя делать 30 августа

Нельзя покупать новые вещи – покупки будут неудачными.

Нельзя считать мелочь до полудня.

Нельзя устанавливать забор в своем домовладении.