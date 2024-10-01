Торговали поддельным алкоголем, сигаретами: незаконный «бизнес» на Харьковщине

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» дельцы организовали в Харькове и Чугуеве. Во время обысков складов правоохранители изъяли товаров на сумму более 4,5 миллиона гривен.

По данным следствия, злоумышленники торговали алкоголем и сигаретами, маскируя их под известные бренды.

«Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: более 60 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога, более 380 единиц безакцизных табачных изделий электронного нагрева, почти 2700 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, черновые записи, ноутбуки. Общая сумма изъятых контрафактных товаров составляет более 4,5 млн. гривен», – рассказали в прокуратуре.

На данный момент прокуратура проводит досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения в целях сбыта, транспортировки, а также сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).