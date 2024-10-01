Торговали поддельным алкоголем, сигаретами: незаконный «бизнес» на Харьковщине
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» дельцы организовали в Харькове и Чугуеве. Во время обысков складов правоохранители изъяли товаров на сумму более 4,5 миллиона гривен.
По данным следствия, злоумышленники торговали алкоголем и сигаретами, маскируя их под известные бренды.
«Во время проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли: более 60 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога, более 380 единиц безакцизных табачных изделий электронного нагрева, почти 2700 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, черновые записи, ноутбуки. Общая сумма изъятых контрафактных товаров составляет более 4,5 млн. гривен», – рассказали в прокуратуре.
На данный момент прокуратура проводит досудебное расследование по факту незаконного изготовления, хранения в целях сбыта, транспортировки, а также сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 УК Украины).
Читайте также: Авто такси сбило женщину-пешехода в Харькове: полиция ищет свидетелей
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: в Харькове, незаконная торговля, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Торговали поддельным алкоголем, сигаретами: незаконный «бизнес» на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 11:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, «бизнес» дельцы организовали в Харькове и Чугуеве. Во время обысков складов правоохранители изъяли товаров на сумму более 4,5 миллиона гривен. ".