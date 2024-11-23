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Новости Харькова – главное за 23 ноября: опасная погода, приспустили флаги

Общество 08:11   23.11.2024
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 23 ноября: опасная погода, приспустили флаги Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

В Харькове 23 ноября, в День памяти жертв Голодоморов, приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города

«Также флаги были приспущены на других административных зданиях города. Этот жест является частью общенациональной акции, которая призывает почтить миллионы жертв Голодоморов минутой молчания и зажжением свечей памяти в домах и возле мемориалов», — сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

флаг Харьков
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

07:38

В Харькове и области ожидается сильный ветер

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«В первой половине дня 23 ноября по области и по городу будут сохраняться порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

06:52

Ударные БпЛА «летали» ночью на Харьковщине

Об угрозе ударных дронов для региона в Воздушных силах ВСУ предупредили в 22:46.

Около 00:15 вражеский БпЛА летел в направлении Харькова, сообщали в ВС ВСУ.

Отбой раздался в 01:21. В 03:09 снова прозвучала тревога. В ВС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения.

Отбой объявили в 04:17 (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громад).

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 08:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".