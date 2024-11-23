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Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Общество 16:38   23.11.2024
Виктория Яковенко
Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боя в районе Тихого продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Восемь штурмов оккупатов отбиты вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Гая на Купянском направлении, еще один бой продолжается.

Враг нанес авиаудар в районе Лозовой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 16:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боя в районе Тихого продолжаются.".