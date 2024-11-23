Где идут бои на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боя. Украинские войска отбили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боя в районе Тихого продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Восемь штурмов оккупатов отбиты вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Гая на Купянском направлении, еще один бой продолжается.

Враг нанес авиаудар в районе Лозовой.