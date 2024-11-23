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Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:38   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два бої в районі Тихого тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Вісім штурмів окупантів відбиті поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще один бій триває.

Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два бої в районі Тихого тривають.".