Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два бої в районі Тихого тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Вісім штурмів окупантів відбиті поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще один бій триває.

Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.