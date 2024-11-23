Де йдуть бої на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два бої в районі Тихого тривають, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Вісім штурмів окупантів відбиті поблизу Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки та Зеленого Гаю на Куп’янському напрямку, ще один бій триває.
Ворог завдав авіаудару в районі Лозової.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 16:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бої. Українські війська відбили дві атаки росіян у районі Вовчанська, ще два бої в районі Тихого тривають.".