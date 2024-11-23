DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою

Ворог продовжує розвивати свій успіх в районі села Першотравневе Ізюмського району на Харківщині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Для цього маневру противник перекинув додаткові ресурси, зокрема, знявши їх з інших напрямків і намагається покращити своє тактичне положення. Одночасно з цим виродків було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки, де було здійснено ураження fpv-дронами з боку бійців СОУ», – пишуть аналітики.

Вони додали: поки невідомо, чи зміг ворог закріпитися, але відео зі своїм триколором росіяни зробити встигли, вчергове збрехавши про «повне» захоплення села.

«Очікується, що ворог продовжить свій рух з Першотравневого в сторону н.п. Копанки, щоб зайняти повністю село, особливо, мавши перед цим успіхи в просуванні. Інтенсивний тиск, незважаючи на втрати, на жаль, був завжди результативним для свинособак. І в подальшому кацапи, скоріше за все, будуть розвивати своє просування в напрямку н.п. Новосергіївка-Чернещина, користуючись географічною перевагою у вигляді висот по дирекції вищевказаних населених пунктів, що дасть їм можливість зайти в тил угрупуванню СОУ, перекрити логістику та мати вогневий вплив на зосереджені сили українських позицій», – зазначає DeepState.