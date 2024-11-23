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DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою

Суспільство 13:57   23.11.2024
Вікторія Яковенко
DeepState: ЗС РФ намагатимуться просунутись на Ізюмщині, які села під загрозою

Ворог продовжує розвивати свій успіх в районі села Першотравневе Ізюмського району на Харківщині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

«Для цього маневру противник перекинув додаткові ресурси, зокрема, знявши їх з інших напрямків і намагається покращити своє тактичне положення. Одночасно з цим виродків було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки, де було здійснено ураження fpv-дронами з боку бійців СОУ», – пишуть аналітики.

Вони додали: поки невідомо, чи зміг ворог закріпитися, але відео зі своїм триколором росіяни зробити встигли, вчергове збрехавши про «повне» захоплення села.

«Очікується, що ворог продовжить свій рух з Першотравневого в сторону н.п. Копанки, щоб зайняти повністю село, особливо, мавши перед цим успіхи в просуванні. Інтенсивний тиск, незважаючи на втрати, на жаль, був завжди результативним для свинособак. І в подальшому кацапи, скоріше за все, будуть розвивати своє просування в напрямку н.п. Новосергіївка-Чернещина, користуючись географічною перевагою у вигляді висот по дирекції вищевказаних населених пунктів, що дасть їм можливість зайти в тил угрупуванню СОУ, перекрити логістику та мати вогневий вплив на зосереджені сили українських позицій», – зазначає DeepState.

Фото: DeepState

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 13:57;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог продовжує розвивати свій успіх в районі села Першотравневе Ізюмського району на Харківщині. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.".