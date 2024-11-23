DeepState: ВС РФ попробуют продвинуться на Изюмщине, какие села под угрозой

Враг продолжает развивать свой успех в районе села Першотравневое Изюмского района на Харьковщине. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

«Для этого маневра противник перебросил дополнительные ресурсы, в частности, сняв их с других направлений и пытается улучшить свое тактическое положение. Одновременно с этим уроды были зафиксированы на северо-восточных окрестностях села Копанки, где было совершено поражение fpv-дронами со стороны бойцов СОУ», — пишут аналитики.

Они добавили: пока неизвестно, смог ли враг закрепиться, но видео со своим триколором россияне успели сделать, в очередной раз соврав о «полном» захвате села.

«Ожидается, что враг продолжит свое движение из Першотравневого в сторону н. п. Копанки, чтобы занять полностью село, особенно, имея перед этим успехи в продвижении. Интенсивное давление, несмотря на потери, к сожалению, всегда было результативным для свинособак. И в дальнейшем кацапы, скорее всего, будут развивать свое продвижение в направлении н. п. Новосергеевка-Чернещина, пользуясь географическим преимуществом в виде высот по дирекции вышеуказанных населенных пунктов, даст им возможность зайти в тыл группировки СОУ, перекрыть логистику и огневое влияние на сосредоточенные силы украинских позиций», — отмечает DeepState.