«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«В первой половине дня 23 ноября по области и по городу будут сохраняться порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.