«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер
Фото: Shutterstock
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.
«В первой половине дня 23 ноября по области и по городу будут сохраняться порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, погода, синоптики, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 07:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.".