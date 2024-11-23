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«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер

Общество 07:34   23.11.2024
Виктория Яковенко
«Желтая» опасность: в Харькове и области ожидается сильный ветер Фото: Shutterstock

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.

«В первой половине дня 23 ноября по области и по городу будут сохраняться порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 07:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 23 ноября предупредили синоптики Регионального центра по гидрометеорологии.".