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«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер

Суспільство 07:34   23.11.2024
Вікторія Яковенко
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

«У першій половині дня 23 листопада по області та по місту зберігатимуться пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 07:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.".