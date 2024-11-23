«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

«У першій половині дня 23 листопада по області та по місту зберігатимуться пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.