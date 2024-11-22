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Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області

Погода 20:11   22.11.2024
Оксана Якушко
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 23 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Значні опади (переважно у вигляді дощу🌧). Вітер вночі південний⬆️, 9 – 14 м/с,

пориви 17 – 22 м/с; вдень північно-західний↘️ 9 – 14 м/с, місцями пориви, 17 – 22 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 9 – 14° тепла.

По місту: Хмарна погода🌥. Значні опади (переважно у вигляді дощу🌧).

Вітер вночі південний⬆️, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с;

вдень північно-західний↘️, 9 – 14 м/с.

Температура повітря:🌡 вночі 3 – 5° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

Читайте також: Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 20:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".