Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 23 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Значні опади (переважно у вигляді дощу🌧). Вітер вночі південний⬆️, 9 – 14 м/с,
пориви 17 – 22 м/с; вдень північно-західний↘️ 9 – 14 м/с, місцями пориви, 17 – 22 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 2 – 7° тепла, вдень 9 – 14° тепла.
По місту: Хмарна погода🌥. Значні опади (переважно у вигляді дощу🌧).
Вітер вночі південний⬆️, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с;
вдень північно-західний↘️, 9 – 14 м/с.
Температура повітря:🌡 вночі 3 – 5° тепла, вдень 10 – 12° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 20:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".