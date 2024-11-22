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Мощный дождь. Какой будет погода 23 ноября в Харькове и области

Погода 20:11   22.11.2024
Оксана Якушко
Мощный дождь. Какой будет погода 23 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Сильный дождь. Ветер ночью южный⬆️, 9 — 14 м/с,
порывы 17 – 22 м/с; днем северо-западный↘️ 9 — 14 м/с, местами порывы, 17 — 22 м/с.

Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем ​​9 — 14° тепла.

По городу: Облачная погода. Обильный дождь.

Ветер ночью южный, 9 — 14 м/с, порывы 17 — 22 м/с;
днем северо-западный↘️, 9 — 14 м/с.

Температура воздуха: 🌡 ночью 3 – 5° тепла, днем ​​10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 20:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".