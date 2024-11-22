Мощный дождь. Какой будет погода 23 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 23 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Сильный дождь. Ветер ночью южный⬆️, 9 — 14 м/с,
порывы 17 – 22 м/с; днем северо-западный↘️ 9 — 14 м/с, местами порывы, 17 — 22 м/с.
Температура воздуха: ночью 2 — 7° тепла, днем 9 — 14° тепла.
По городу: Облачная погода. Обильный дождь.
Ветер ночью южный, 9 — 14 м/с, порывы 17 — 22 м/с;
днем северо-западный↘️, 9 — 14 м/с.
Температура воздуха: 🌡 ночью 3 – 5° тепла, днем 10 – 12° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 20:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".