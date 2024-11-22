Live
  • Пт 22.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області

Суспільство 14:49   22.11.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23 листопада.

«Протягом доби 23 листопада по області та по місту очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу ; вночі по області та місту пориви південного вітру, 17 – 22 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Понад 100 дерев повалив вітер у Харкові напередодні, пошкоджені покрівлі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Мінував» обленерго у Харкові через відключення світла: підозрюють чоловіка
«Мінував» обленерго у Харкові через відключення світла: підозрюють чоловіка
22.11.2024, 15:14
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області
Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області
22.11.2024, 14:49
Як на Харківщині уникали мобілізації за «студентською схемою» – СБУ
Як на Харківщині уникали мобілізації за «студентською схемою» – СБУ
22.11.2024, 14:30
Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку
Теракт у Харкові біля Палацу спорту: усі деталі справи, ВС поставив крапку
22.11.2024, 12:17
Новини Харкова – головне за 22 листопада: бої, наслідки буревію
Новини Харкова – головне за 22 листопада: бої, наслідки буревію
22.11.2024, 14:35
Понад 100 дерев повалив вітер у Харкові напередодні, пошкоджені покрівлі
Понад 100 дерев повалив вітер у Харкові напередодні, пошкоджені покрівлі
22.11.2024, 13:15

Новини за темою:

14:39
Буревій у Харкові: велика гілка дерева перегородила проїжджу частину (фото)
11:52
У Харкові замінили прапор України: причини (фото)
12:33
Мокрий сніг і шквали. Коли в Харкові та області погіршиться погода
12:09
Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)
20:26
Сильний вітер вируватиме вночі та вранці 5 листопада на Харківщині

Ви читали новину: «Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23 листопада.".