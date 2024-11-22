Про небезпечну погоду в суботу попереджають жителів Харкова та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 23 листопада.

«Протягом доби 23 листопада по області та по місту очікуються значні опади, переважно у вигляді дощу ; вночі по області та місту пориви південного вітру, 17 – 22 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.