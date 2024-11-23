Пожар на Харьковщине: мужчина насмерть отравился угарным газом, нашли еще тело

Вечером 22 ноября в поселке Ковяги Богодуховского района произошел пожар. Горел жилой дом и домашние вещи на площади 25 м. кв.

«Пострадал мужчина, 1968 года рождения с диагнозом отравления угарным газом (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи). Также в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего (возраст и личность устанавливаются)», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки на Харьковщине не зафиксированы пожары, вызванные вражескими обстрелами, добавили спасатели.