Пожар на Харьковщине: мужчина насмерть отравился угарным газом, нашли еще тело
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Вечером 22 ноября в поселке Ковяги Богодуховского района произошел пожар. Горел жилой дом и домашние вещи на площади 25 м. кв.
«Пострадал мужчина, 1968 года рождения с диагнозом отравления угарным газом (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи). Также в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего (возраст и личность устанавливаются)», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
За сутки на Харьковщине не зафиксированы пожары, вызванные вражескими обстрелами, добавили спасатели.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, тело, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 10:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 ноября в поселке Ковяги Богодуховского района произошел пожар. Горел жилой дом и домашние вещи на площади 25 м. кв.".