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Пожар на Харьковщине: мужчина насмерть отравился угарным газом, нашли еще тело

Общество 10:00   23.11.2024
Виктория Яковенко
Пожар на Харьковщине: мужчина насмерть отравился угарным газом, нашли еще тело Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Вечером 22 ноября в поселке Ковяги Богодуховского района произошел пожар. Горел жилой дом и домашние вещи на площади 25 м. кв.

«Пострадал мужчина, 1968 года рождения с диагнозом отравления угарным газом (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи). Также в очаге пожара огнеборцы обнаружили тело погибшего (возраст и личность устанавливаются)», — рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За сутки на Харьковщине не зафиксированы пожары, вызванные вражескими обстрелами, добавили спасатели.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 22 ноября в поселке Ковяги Богодуховского района произошел пожар. Горел жилой дом и домашние вещи на площади 25 м. кв.".