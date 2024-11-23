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Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва

Суспільство 10:00   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Ввечері 22 листопада у селищі Ков’яги Богодухівського району виникла пожежа. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м. кв.

«Постраждав чоловік, 1968 року народження з діагнозом отруєння чадним газом (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги). Також в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої особи (вік та особистість встановлюються)», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали рятувальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 22 листопада у селищі Ков’яги Богодухівського району виникла пожежа. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м. кв.".