Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва

Ввечері 22 листопада у селищі Ков’яги Богодухівського району виникла пожежа. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м. кв.

«Постраждав чоловік, 1968 року народження з діагнозом отруєння чадним газом (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги). Також в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої особи (вік та особистість встановлюються)», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали рятувальники.