Пожежа на Харківщині: чоловік на смерть отруївся чадним газом, є ще жертва
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Ввечері 22 листопада у селищі Ков’яги Богодухівського району виникла пожежа. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м. кв.
«Постраждав чоловік, 1968 року народження з діагнозом отруєння чадним газом (помер в автомобілі екстреної медичної допомоги). Також в осередку пожежі вогнеборці виявили тіло загиблої особи (вік та особистість встановлюються)», – розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.
За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами, додали рятувальники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, тело, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 10:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 22 листопада у селищі Ков’яги Богодухівського району виникла пожежа. Горів житловий будинок та домашні речі на площі 25 м. кв.".