Була несправна вентиляція: троє людей отруїлися чадним газом – ДСНС

Як уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, інцидент стався у селі Андріївка Ізюмського району.

Попередньо, люди отруїлися через несправну вентиляційну систему опалення у квартирі.

“У квартирі двоповерхового житлового будинку троє людей отруїлися чадним газом. Постраждали жінка 1963 року народження та двоє чоловіків 1972 та 1973 років народження. Бригадою екстреної медичної допомоги вони були госпіталізовані до лікарні”, – написали у ДСНС.

Загалом за добу рятувальники ліквідували вісім пожеж на Харківщині. Займань через обстріл у регіоні не було, додали у ДСНС.

Також піротехніки виявили та знешкодили 70 одиниць вибухонебезпечних предметів в області.