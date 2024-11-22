Була несправна вентиляція: троє людей отруїлися чадним газом – ДСНС
Як уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, інцидент стався у селі Андріївка Ізюмського району.
Попередньо, люди отруїлися через несправну вентиляційну систему опалення у квартирі.
“У квартирі двоповерхового житлового будинку троє людей отруїлися чадним газом. Постраждали жінка 1963 року народження та двоє чоловіків 1972 та 1973 років народження. Бригадою екстреної медичної допомоги вони були госпіталізовані до лікарні”, – написали у ДСНС.
Загалом за добу рятувальники ліквідували вісім пожеж на Харківщині. Займань через обстріл у регіоні не було, додали у ДСНС.
Також піротехніки виявили та знешкодили 70 одиниць вибухонебезпечних предметів в області.
Читайте також: Риба загинула в озері у Харкові: у воді можуть бути хімічні речовини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожарные, пожежа, спасатели;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Була несправна вентиляція: троє людей отруїлися чадним газом – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2024 в 07:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, інцидент стався у селі Андріївка Ізюмського району.".