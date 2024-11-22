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Была неисправная вентиляция: трое людей отравились угарным газом – ГСЧС

Происшествия 07:41   22.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Была неисправная вентиляция: трое людей отравились угарным газом – ГСЧС

Как уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, инцидент произошел в селе Андреевка Изюмского района.

Предварительно, люди отравились из-за неисправной вентиляционной системы отопления в квартире.

«В квартире двухэтажного жилого дома три человека отравились угарным газом. Пострадали женщина 1963 года рождения и двое мужчин 1972 и 1973 годов рождения. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели ликвидировали восемь пожаров на Харьковщине. Возгораний из-за обстрелов в регионе не было, добавили в ГСЧС.

Также пиротехники выявили и обезвредили 70 единиц взрывоопасных предметов в области.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, инцидент произошел в селе Андреевка Изюмского района.".