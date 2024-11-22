Была неисправная вентиляция: трое людей отравились угарным газом – ГСЧС

Как уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, инцидент произошел в селе Андреевка Изюмского района.

Предварительно, люди отравились из-за неисправной вентиляционной системы отопления в квартире.

«В квартире двухэтажного жилого дома три человека отравились угарным газом. Пострадали женщина 1963 года рождения и двое мужчин 1972 и 1973 годов рождения. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели ликвидировали восемь пожаров на Харьковщине. Возгораний из-за обстрелов в регионе не было, добавили в ГСЧС.

Также пиротехники выявили и обезвредили 70 единиц взрывоопасных предметов в области.