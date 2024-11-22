Была неисправная вентиляция: трое людей отравились угарным газом – ГСЧС
Как уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, инцидент произошел в селе Андреевка Изюмского района.
Предварительно, люди отравились из-за неисправной вентиляционной системы отопления в квартире.
«В квартире двухэтажного жилого дома три человека отравились угарным газом. Пострадали женщина 1963 года рождения и двое мужчин 1972 и 1973 годов рождения. Бригадой экстренной медицинской помощи они были госпитализированы в больницу», – написали в ГСЧС.
Всего за сутки спасатели ликвидировали восемь пожаров на Харьковщине. Возгораний из-за обстрелов в регионе не было, добавили в ГСЧС.
Также пиротехники выявили и обезвредили 70 единиц взрывоопасных предметов в области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, пожарные, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2024 в 07:41;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, инцидент произошел в селе Андреевка Изюмского района.".