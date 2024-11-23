Live
  • Сб 23.11.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода

Події 08:11   23.11.2024
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:38

У Харкові та області очікується сильний вітер

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

«У першій половині дня 23 листопада по області та по місту зберігатимуться пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

06:52

Ударні БпЛА «літали» вночі на Харківщині

Про загрозу ударних дронів для регіону у Повітряних силах попередили о 22:46.

Близько 00:15 ворожий БпЛА летів у напрямку Харкова, повідомляли у ПС ЗСУ.

Відбій пролунав о 01:21. О 03:09 знову оголосили тривогу. У ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій оголосили о 04:17 (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громад).

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)
День пам’яті жертв Голодоморів: у Харкові приспустили державний прапор (фото)
23.11.2024, 08:07
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
«Жовта» небезпека: у Харкові та області очікується сильний вітер
23.11.2024, 07:34
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
ISW: ЗС РФ посилили піхотні атаки на Куп’янському напрямку, чи є просування
23.11.2024, 07:18
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода
Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода
23.11.2024, 08:11
Сьогодні 23 листопада: який день в історії
Сьогодні 23 листопада: який день в історії
23.11.2024, 06:00
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
Потужний дощ. Якою буде погода 23 листопада у Харкові та області
22.11.2024, 20:11

Новини за темою:

22:30
Новини Харкова – головне за 20.11: відключення світла, смертельна ДТП
13:37
Наслідки удару БпЛА по Рогані під Харковом показала прокуратура
13:08
Терехов про особливість БпЛА «Молния-1» і руйнування з початку тижня (відео)
16:37
«Вдень дуже рідко можна побачити людей» – Канашевич про ситуацію на Куп’янщині
16:13
Харків другий день атакують БпЛА «Молния-1»: наслідки (фото, відео)

Ви читали новину: «Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".