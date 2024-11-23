Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:38

У Харкові та області очікується сильний вітер

Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.

«У першій половині дня 23 листопада по області та по місту зберігатимуться пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

06:52

Ударні БпЛА «літали» вночі на Харківщині

Про загрозу ударних дронів для регіону у Повітряних силах попередили о 22:46.

Близько 00:15 ворожий БпЛА летів у напрямку Харкова, повідомляли у ПС ЗСУ.

Відбій пролунав о 01:21. О 03:09 знову оголосили тривогу. У ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Відбій оголосили о 04:17 (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громад).