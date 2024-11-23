Новини Харкова – головне за 23 листопада: як минула ніч, небезпечна погода
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:38
У Харкові та області очікується сильний вітер
Про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 23 листопада попередили синоптики Регіонального центру з гідрометеорології.
«У першій половині дня 23 листопада по області та по місту зберігатимуться пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
06:52
Ударні БпЛА «літали» вночі на Харківщині
Про загрозу ударних дронів для регіону у Повітряних силах попередили о 22:46.
Близько 00:15 ворожий БпЛА летів у напрямку Харкова, повідомляли у ПС ЗСУ.
Відбій пролунав о 01:21. О 03:09 знову оголосили тривогу. У ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації і загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
Відбій оголосили о 04:17 (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громад).
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, в Харькове, війна, ВС ВСУ, дрон, новини, тревога, угроза;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 08:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".