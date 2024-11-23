Понад сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ

Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили 23 листопада в ОТУВ «Харків».

За даними захисників, впродовж доби ворог завдав одного ракетного удару, сім авіаударів із використанням 11 КАБів та 12 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Окупанти здійснили 346 обстрілів позицій СОУ.

Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 33, санітарні – 73.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 46 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, дві ББМ, чотири артилерійські системи, 14 авто, три одиниці спецтехніки, 21 БпЛА.

Знищено: 94 укриття для особового складу, місця зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.