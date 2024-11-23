Понад сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ
Фото: ОТУВ “Харків”
Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили 23 листопада в ОТУВ «Харків».
За даними захисників, впродовж доби ворог завдав одного ракетного удару, сім авіаударів із використанням 11 КАБів та 12 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Окупанти здійснили 346 обстрілів позицій СОУ.
Втрати ворога за минулу добу склали 106 осіб, з них безповоротні – 33, санітарні – 73.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 46 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: два танки, дві ББМ, чотири артилерійські системи, 14 авто, три одиниці спецтехніки, 21 БпЛА.
Знищено: 94 укриття для особового складу, місця зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
Читайте також: Три штурми біля Вовчанська, шість – на Куп’янському напрямку: ГШ на 08:00
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: війна, ворог, ОТГВ "Харьков", харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2024 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті на півночі Харківщини повідомили 23 листопада в ОТУВ «Харків».".